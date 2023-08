Todo en política es posible con las herramientas

feijóo sabe que lo que le espera a partir del 27 de septiembre es el regodeo de la izquierda al no alcanzar los escaños necesarios para ser presidente del Gobierno. La izquierda no puede disimular su satisfacción ante este escenario. Esto les produce más satisfacción que la mayoría de progreso aún por ahormar y concretar. Así es la política cuando lo que se busca es, en el fondo, la humillación del adversario. Sin embargo, los socialistas corren el riesgo de equivocarse. Se equivocan cuando la gozan diciendo que Feijóo está solo cuando nunca antes el PP ha logrado tanto poder institucional como el que ahora ostenta. Calculan mal los socialistas el poderío de la oposición con mayoría absoluta en el Senado y calculan mal, muy mal, cuando tratan de obviar que no han ganado las elecciones. Pueden, sin embargo, alardear de amigos y demás siglas que conforman la mayoría progresista y esa mayoría, por supuesto legítima, es la que les va a permitir gobernar. Y sabe que será un Gobierno legítimo al que hará oposición, es decir, hará política, con unas herramientas nunca antes vistas.