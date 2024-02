Todos acaban ganando en las valoraciones de los políticos

No hay elecciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales en las que haya un político, sea del color que sea, que no diga que se “ha avanzado”, “que hemos dado una muestra de madurez”, que su “mensaje no caló suficiente”, que “este resultado, aunque pueda parecer malo, es un avance”, que “la sociedad vota progresismo”, que “la gente, sabe que lo que busca”, que “la derecha tiene cabida”, etc. etc., etc... Lo cierto es que nadie acaba diciendo que pierde diputados. Dicen que “ganan”, aunque el número de escaños no les dé para ganar. En fin, que es más de lo mismo, luego llegan las consecuencias.