Todos quieren estar junto a Núñez Feijóo

Seguro que Feijóo está contento al saber que ha recibido el aval de los afiliados del PP con el 99,63% de los votos. Es cierto que era el único candidato, pero también es verdad que muchos se podrían haber quedado en casa o, en caso de que no les convenciera el proyecto del presidente gallego, haber votado en blanco o nulo. Sin embargo no sucedió eso y parece que Feijóo está siendo capaz de aglutinar en torno a su figura a sectores del PP que, hasta ahora, parecían irreconciliables. Hasta el mismísimo Aznar, tan amigo de poner a todos a caldo para que quede claro que él es el mejor, se ha mostrado favorable con Feijóo, del que cree que será “una alternativa muy pujante” frente a Pedro Sánchez. Y, por supuesto, estará en el congreso de Sevilla, al igual que Rajoy. Seguro que en la capital andaluza ya no quedan hoteles para esa fecha, ante tanto persoeiro que confirma que allí estará. FOTO: José María Aznar | aec