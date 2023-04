Todos en tren por orden de Podemos

Lo que les gusta a algunos lo de prohibir, restringir, vetar y controlar. Tanto que resulta casi imposible no acordarse de ciertos sistemas de gobierno de otras latitudes, más dados al autoritarismo que a la democracia. Sin ánimo de acusar, que conste. Que entendemos que cuando uno está convencido de que sus ideas son no solo las mejores sino prácticamente las únicas que merecen la pena, no puede por menos que lanzarlas al mundo. Como la de prohibir, que no recomendar, los viajes en avión de rutas dentro del territorio español que tengan alternativa directa en tren y frecuencias de menos de cuatro horas. Porque, al parecer, el futuro va de limitar opciones, no de ampliar la oferta y dejar que cada cual decida lo que más le conviene. O lo que más le apetece. En cuestión de transporte, de educación... Que la única forma que encuentren de potenciar y proteger algo sea eliminando el resto de las posibilidades es bastante significativo.