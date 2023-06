Todos son unos ‘trumpistas’

el British Collins English Dictionary nombró a ‘trumpismo’ después de ‘brexit’ como una de sus palabras del año 2016; el término denota tanto la ideología de Trump como su forma característica de hablar. Que dice el presidente y su séquito que todos aquellos que no lo votaron representan a una derecha muy radical y que en breve pueden asaltar el Congreso de los Diputados. La verdad es que en medio mundo y, sobre todo, en Europa siguen tirados por los suelos por semejante cagada de Pedro Sánchez y su banda de asesores más cercanos, para mear y no echar gota. Es decir, es como si en A Coruña todos los que no votaron a Inés Rey son discípulos del multimillonario estadounidense. De verdad que las ocurrencias del todavía presidente del Gobierno son para hacer chistes. Eso sí, felicitar a los ganadores, ni de broma. Se olvida, además, de que Vox pasó durante su mandato de 0 diputados a 52. Algo tendría que ver su política. Lo dicho, muy lamentable el intento de desvío de atención a semejante derrota.