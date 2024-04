La Torre de Babel no es nada comparada con las redes sociales

No es que tuviésemos muchas dudas al respecto, pero los profesores de Secundaria confirman que los chavales no saben escribir. La cuestión va más allá de las faltas de ortografía, que ya son misión (casi) imposible; está en la incapacidad de los adolescentes para expresarse. Es lo que tiene el efecto redes sociales, que uno acaba por usar frases inconexas, construcciones de otras latitudes incomprensibles por aquí y malas traducciones de otros idiomas. Todo salpicado con mucho “en plan...”, “tipo...” y cuanta abreviatura pueda caber entre palabra y palabra. Que maestros, padres y cualquiera mayor de treinta no entiendan ahora lo que dicen es el menor de nuestros problemas. Lo terrible es el futuro que nos espera.