Tragar a radicales por los votos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia la denuncia presentada por Dignidad y Justicia referida a los 44 candidatos de Bildu para las próximas elecciones municipales que en su día fueron condenados por terrorismo, siete de ellos por delitos de sangre. Estaría bien que en España comience a defenderse los valores y nuestros políticos sean mucho más serios. No es posible que cuando le pregunten a un destacado dirigente sobre este particular pase del tema y menos Francisco Javier López Álvarez. Patxi López para los conocidos, un destacado político vasco, que fue presidente del Gobierno de su comunidad y sabe mejor que nadie lo que supuso para su partido y su comunidad el terrorismo. Fueron muchos los socialistas que fueron salvajemente asesinados solo por defender sus ideas y resulta terrible escucharle decir: “Yo no valoro eso” cuando se le interroga sobre las listas de Bildu. Es lo malo de tener compañeros de viaje en el Gobierno central, que necesitan sus votos para mantenerse en el poder. Lo dicho, una desgracia.