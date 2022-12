Triste Navidad

y la vida no siempre es como nos gustaría que fuera, por más que nos empeñemos en que en ciertas fechas haya que ser feliz, pasárselo bien y amar mucho al prójimo. Pues no, las Navidades no siempre son felices, ni el Fin de Año unha festa rachada, ni el el Antroido la gran diversión. Resulta que un día te metes en un autobús para compartir la felicidad de la fecha con tus seres queridos y ya no vuelves más. El autobús se mete en el río y tú vas entornando los ojos poco a poco hasta que no tienen fuerzas para mantenerse abiertos. La vida es caprichosa y no le importa la fecha que sea; ella se enciende y se apaga cuando le viene en gana. Para varias familias y seguro que muchísimos amigos, las Navidades van a dejar de ser felices para siempre porque un autobús se ha caído al río. Descansen en paz los fallecidos y, sobre todo, que las personas que ya no podrán compartir alegrías y tristezas con ellos se sobrepongan al terrible dolor..