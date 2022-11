Truco o trato y desfiles terroríficos

A estas alturas pocos niños hay que no celebren el Samaín o el Halloween, una nomenclatura sobre la que no faltan debates. Lo cierto es que en esta época los niños se disfrazan de cosas terroríficas y salen a las calles en medio de paranoicos desfiles en lo que lo más suave que te puedes encontrar es un esqueleto andante. Prácticamente todos los colegios tienen sus actividades al respecto y en lo que a las procesiones se refiere destacan la de As Caveiras de Catoira y la de A Illa. Si alguna ánima llama a su puerta preguntando trato o truco, no se asuste, resuelva el asunto con unas golosinas o unos pocos euros.