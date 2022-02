Trump no respeta los altos secretos

Está claro que Donald Trump tiene un concepto muy raro de lo que es la política y más peculiar aún de lo que supone ser presidente de u n país como Estados Unidos. Así que no es raro que el Departamento de Justicia se esté planteando abrirle una investigación ya que, al parecer, cuando salió de la Casa Blanca, además de su ropa interior y el cepillo de dientes, se llevó una buena cantidad de documentos confidenciales. Según la denuncia de varios medios, algunos de esos papeles llevaban la mítica etiqueta de “top secret”, lo que hace que hasta un lerdo sepa que no son para uso particular. FOTO: Donald trump | aec