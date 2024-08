La escalada del precio de la vivienda que sufren las grandes ciudades llega con cierta demora a lugares más modestos en población. Es el caso de Arousa. En Vilagarcía ya es prácticamente imposible encontrar un alquiler tradicional: No vacacional o de 12 meses al año. No es cuestión de precio, es que ya ni se ofrece. UPTA alza otra voz a la causa, que parece no ser prioritaria.