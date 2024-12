Vivimos rodeados de mar, aunque muchas veces nos empeñemos en darle la espalda. Pero, precisamente, vivir rodeados de mar debería ser suficiente para que seamos conscientes de que, a veces, su belleza no compensa el peligro. Sí, esa foto del oleaje en primer plano es muy bonita y tendrá muchos likes, pero no compensa si te lleva por delante y no la puedes subir. Sentidiño...