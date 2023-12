El valor de las tradiciones

La entrega de los premios del certamen de belenes ‘Alfredo Martín’, celebrada ayer en la Orden Tercera, trae al primer plano la importancia que para los ferrolanos tienen las tradiciones. Siendo un concurso de nacimientos —a cada cual más complejo— sorprende y mucho que se hayan presentado 19 particulares y otros diez colectivos. Con toda esa suma de ilusiones —y de nostalgias— en un plato de la balanza, al concejal de Cultura del Concello ferrolano, el siempre ponderado y sensible José Antonio Ponte Far no le quedó otra que pedir la palabra para comprometer el apoyo municipal a futuras ediciones.