La vamos a echar de menos

seguro que a ustedes también les pasará lo mismo, ya verán. Les cuento. Doña Inés –Rey, no la de Don Juan— y compañía aprobaron la adjudicación del arreglo del tramo del Paseo Marítimo entre el dique de abrigo y el cementerio de San Amaro. Bueno, ellos lo llaman “reurbanización” y a eso le tenemos un pelín de miedo porque, cuando se ponen a tocar las calles, raro es que no se carguen carriles de circulación... de automóviles. En fin... Lo que vamos a echar de menos, como les decíamos, es la improvisada montaña rusa –rusa tenía que ser...— que “padecíamos” en ese tramo. Entre los hundimientos de la calzada, los raíles del tranvía y las alcantarillas, nos pasábamos todo el trayecto subiendo y bajando; cuando no era ir a botes entre un burato y otro con el corazón en la boca. Nuestras ruedas, riñones y corazones lo agradecerán,

sin duda, pero ya vemos a los fabricantes de neumáticos, nefrólogos y cardiólogos en huelga por falta de trabajo. Que les pidan una indemnización a los fondos europeos Feder, que son los que pagan la “reurbanización”. Bromas aparte, estamos encantados... FoTO: paseo marítimo en la zona del club del mar | aec