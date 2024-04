Vamos a hacernos ilusiones una vez más, por si acaso esta es la buena

Ay, qué nervios... Contando los días con ansia hasta el 21 de mayo vamos a estar. Es que lo que va a pasar no es cualquier cosa. A partir de esa fecha nos convertiremos en ciudadanos de primera, de esos que no necesitan ir con la fiambrera, la almohada cervical y en chándal para afrontar lo que significa salir de Galicia en tren. Qué emoción poder desayunar en A Coruña y tomar el café de media mañana en la capital de España. Como auténticos ciudadanos del siglo XXI. Si es que casi no nos lo creemos. Y hacemos bien, la verdad, porque visto el historial de retrasos y promesas incumplidas mejor haríamos en dejar los planes de viaje en suspenso de forma indefinida. Pero vamos a confiar, que no se diga...