inteligencia. De eso es de lo que vamos sobrados. Ya rebosábamos inteligencia natural como la vida misma y ahora también la tenemos artificial. El Gobierno de España —que en este caso también ha actuado con inteligencia— ha sabido reconocerlo y no ha dudado —o no debería haberlo hecho, porque estaba claro— en elegirnos como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Y a nosotros nos parece muy bien, porque, aunque parezca que solo servimos de sede para la Agencia de Fiestas Gastronómicas —¡Dios mío, que enchenta nos damos a comer!— en la ciudad y su área metropolitana están asentadas muchas empresas tecnológicas de la información y la comunicación. Y si en algo han demostrado inteligencia la Xunta y el Concello ha sido en unirse para lograr un fin beneficioso para nuestra ciudad y la comunidad en la que se aloja. Estas cosas pasan cuando los políticos buscan el bien de sus representados en vez del bien de sus respectivos partidos. Felicidades, pues, a Inés y Alfonso. Que esto no sea flor de un día y sigan por el mismo camino..