Ver porno lleva a la dimisión política

El diputado británico al que pillaron viendo porno en plena sesión de la Cámara ha decidido dimitir. Él lo intentó con las excusas, pero es que la historia no se sostenía. La primera vez que lo descubrieron más atento a la trama del vídeo de su móvil que a los argumentos parlamentarios dijo que había llegado a la página por error, pero la segunda vez ya no colaba y confesó que sucumbió a un momento de locura. Igual por eso de que no hay dos sin tres decidieron suspenderlo y, con la carrera política echada a perder, mejor dimitir y esperar a que el tema se olvide. FOTO: La Cámara de los COMUNES | EFE