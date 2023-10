Un vestuario que ‘devora’ a los entrenadores

como si fuera un lobo feroz. El vestuario del Deportivo no para de engullirse entrenadores en los últimos años. La propiedad, todo hay que decirlo, acaba de resetear por así decirlo todo el club. De arriba a abajo. La gran mayoría aplaudió la iniciativa porque había vicios adquiridos y habían fracasado estrepitosamente con anterioridad. Mucho saber en redes sociales, pero a la hora de planificar y esas cosas, nada de nada. Es cierto que estamos en el comienzo de campaña, pero el Depor lleva ya un inicio lamentable de liga, el peor desde que está en esta categoría maldita. Claro que a la Federación le conviene que un ex grande esté en ella, le da prestigio y también buenos dividendos televisivos. Ahora se cuestiona la figura de Imanol Idiakez, al igual que se hizo con los anteriores once entrenadores que pasaron por Riazor en los últimos años. Perder ante el máximo rival del club coruñés, ante unos críos del filial del Celta, fue muy fuerte. Demasiado duro para una afición tan entregada y ejemplar. Pero claro, alguien tiene que pagar...