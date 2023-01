Vilagarcía se queda sin bomberos por falta de personal

El parque de bomberos de Vilagarcía permaneció cerrado por unas horas como consecuencia de la falta de personal para completar los turnos. Menos mal que durante ese tiempo no ocurrió nada grave y no fue necesaria su intervención, porque de lo contrario habría que pedir responsabilidades. Es preciso aclarar que en la capital arousana estaban operativos en ese momento los servicios de Emerxencias y que, en todo caso, también podrían desplazarse los bomberos del parque de Ribadumia. Aun así algo falla para que una ciudad como Vilagarcía se quede sin este operativo durante un tiempo. Arousa ya está cada dos por tres sin los servicios sanitarios al completo como para quedarse ahora coja también en lo que a los dispositivos de emergencia se refiere. Esperemos que no se vuelva a repetir.