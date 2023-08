Vilanova se va de fiesta culinaria

El Gobierno local de Vilanova presentó ayer una nueva edición de su Festa do Mexillón e do Berberecho que, como principal novedad, tiene el cambio de ubicación, que no es poco. La carpa de degustación pasará de los jardines a la Praza do Castro para no afectar a la plaza de abastos y para que los jardines queden más despejados. El evento no consta solo de degustar el producto rey de la ría arousana, sino también de disfrutar y de ello se encargará la orquesta Panorama o Roi Casal. También queda un hueco institucional para la entrega de las distinciones en el balcón del Ayuntamiento.