Una visita al centro de salud de Baltar con 11 médicos bajo el brazo

La respuesta de la Consellería de Sanidade a la masiva manifestación de la pasada semana demandando una mayor calidad asistencial en la Atención Primaria no se ha hecho esperar. El titular de este departamento, Julio Comesaña, visitó ayer el centro de salud de Baltar para anunciar su ampliación, en la que la Xunta invertirá alrededor de 400.000 euros, y la incorporación de once plazas fijas de médicos para toda la comarca de O Salnés. Esta cifra es insuficiente para cubrir el déficit de profesionales que actualmente tienen los ambulatorios, pero al menos permitirá un alivio para los pacientes que hasta ahora se encontraban con un cartel en la puerta diciendo que no había médicos y poco menos que aquello del vuelva usted mañana. A ver si así pueden recibir atención hoy.