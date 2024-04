Vive la vida, pero mejor que sea la del año que viene o la del siguiente

Se nos ha ido de las manos el tema de la organización adelantada. Una cosa era tener planes a varios meses vista, pero lo de comprar entradas para un concierto con casi dos años de antelación quizá es demasiado. Las nuevas generaciones usan el término ‘FOMO’ (Fear Of Missing Out o miedo a perderse algo, en lenguaje que todos entendamos) y lo llevamos al extremo. Comprar, a inicios de 2024, entradas para finales de 2025 es, reconozcámoslo, una declaración de amor más grande que cualquier boda de tres días. Pero, oigan, es de aplaudir también que alguien tenga suficiente altura de miras para saber con antelación dónde y cómo va a poder estar. Así que vivan la vida, si no es la de hoy, la de dentro de un año.