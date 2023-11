Vivir pendientes del dichoso móvil

hay que ser sinceros. Sin el móvil nos somos nadie. No hay vuelta atrás. Con él vivimos los conflictos armados (Israel-Gaza, Ucrania-Rusia...) Todo nos llega al momento en un dispositivo que hace unas pocas décadas creíamos ciencia ficción. Miren los ministros de Pedro Sánchez vaya fin de semana han pasado los pobres hombres y mujeres. Desearían no tener móvil. Si llama el ‘jefe’, apañados van, porque significa que no repetirán en el Gabinete. Saben que no tiene escrúpulos, da igual que te hayas mojado por él o que hayas ido liquidando enemigos por la causa. El presidente y su cuerpo de guardia miran por sus intereses, así que menos a su núcleo duro, los demás hoy se levantaron sabiendo que no estarán en la lista. No pasa nada, porque a nivel económico haber sido ministro tiene su recompensa y se pueden permitir, si lo desean, un año sabático. Pero bueno, los medios elegidos, los que ayudaron lo suyo, podrán adelantar quiénes fueron llamados...