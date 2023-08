Vox se pone ‘gallito’ con el PP

VOX pedirá un puesto en la Mesa del Congreso y no participará en “ninguna ecuación” en la que haya formaciones independentistas, ha avisado su secretario general, Ignacio Garriga, al PP. Al ser preguntado en RNE si peligraría el apoyo de Vox a la investidura de Alberto Núñez Feijóo si el PP habla con Junts per Catalunya, Garriga ha recalcado que “Vox y el separatismo son antónimos”. En este sentido, ha recalcado que es “fundamental” que Vox esté en la Mesa porque “es la garantía para que, de una vez por todas, el parlamentarismo sea neutral” y para que el PSOE deje de “asaltar las instituciones” con los “separatistas y filoterroristas”. En una palabra, que el partido de extrema derecha se pone ‘gallito’ con el PP, pese a no estar en condiciones debido a la grave crisis que tienen los de Abascal que afrontar en esta próxima semana, ante las bajas tan importantes que sufrieron en su directiva nacional. En cualquier caso, habrá mucho ruido pero está claro que la izquierda acabará uniéndose a última hora. Al tiempo.