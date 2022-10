Zapatero, a tus zapatos en el Sergas

La puesta en marcha del sistema XIDE en el Área Sanitaria pretende que el médico de familia, sobrecargado en sus tareas, se dedique solo a lo que estrictamente le correspondería, por lo que no llegarían a él cuestiones de recetas, matrona, traumatología, etc., aligerando su carga de trabajo. Aunque parece una buena noticia, lo cierto es que algo ha pasado en los centros de salud para que consultas –especialmente de tarde– que no tenían apenas listas de espera deban esperar ahora hasta diez días para una atención médica por enfermedad y eso no quedará eliminado con esa criba previa...