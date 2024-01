El arzobispo de Santiago ingresa en la Academia Xacobea

La Academia Xacobea inauguró oficialmente las actividades del curso 2024 con una sesión solemne, que también sirvió para dar la bienvenida al arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, como nuevo académico de honor.

El acto se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de Santiago, y contó con intervenciones del conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el rector de la USC, Antonio López; el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou; el secretario general, Olieras Bértolo; y los académicos Isidro García Tato y Milagros Otero Parga. Estos dos últimos fueron responsables, respectivamente, de realizar la laudatio al nuevo miembro de la Academia y de pronunciar la lección inaugural del curso 2024.

En relación al nuevo académico de honor, Xesús Palmou agradeció al arzobispo de Santiago por aceptar la invitación y lo describió como un "nuevo faro especial que alumbrará nuestro Camino". Isidro García Tato, en su laudatio, destacó a Francisco José Prieto Fernández como un individuo "trabajador, buen pastor, abierto siempre al diálogo", con una "ingente actividad académica, docente y pastoral". Resaltó su "amplia y contundente bagaje académico-teológico" y el trabajo que tiene desarrollado en la teología positiva patrística hasta convertirse "en uno de sus más destacados representantes en España".

El conselleiro de cultura y la alcaldesa coincidieron en la importancia simbólica que tiene el ingreso en la Academia Xacobea por su papel como máxima autoridad eclesiástica de la ciudad que es meta del Camino de Santiago. "No tendría sentido que el guardián principal de la tumba del Apóstol no formara parte de esta venerable institución", apuntó Goretti Sanmartín, quien destacó también el talante conciliador, la capacidad de diálogo y la preocupación por el bien común de Francisco José Prieto Fernández, del que auguró que "desde la Academia continuará siendo un defensor de una compostela acogedora". El conselleiro de Cultura destacó también la gran humanidad y la relevancia intelectual del nuevo académico, y la importancia que supone su incorporación a la Academia Xacobea. "Hoy no es una sesión más de la Academia, es un lujo porque hoy da entrada al arzobispo de Santiago, punto final de una de las rutas de peregrinación cristianas más importantes, sino la que más, del mundo", añadió Román Rodríguez antes de felicitar también a la Academia por el trabajo que desarrolla y animar a sus responsables a seguir dando pasos para hacer más grande el Camino.

El arzobispo comenzó su discurso agradeciendo la "honra de ser nominado académico" y dedicó su intervención a destacar la importancia del caminar, del viaje, como elemento clave de la condición humana y a reivindicar el término peregrinación como la palabra que mejor define la existencia humana, del hombre entendido como Homo Viator. "El hombre está siempre en camino y solo cuando está en camino es plenamente hombre", explicó y, desde esa óptica, reivindicó también el valor del Camino de Santiago y la importancia de preservar su esencia e identidad.