Los propietarios de vivienda turística se concentran en contra de la "inacción" del Ayuntamiento

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) se manifestó ayer por la tarde en la Plaza del Obradoiro para denunicar la "inacción" del Ayuntamiento a la hora de determinar las ordenanzas municipales encargadas de regular el sector.

El colectivo aprovechó la celebración del pleno municipal para recordar a los distintos grupos políticos con representación en Raxoi que, según sus datos, "tienen bloqueada la economía doméstica de más de 500 familias compostelanas".

Para mostrar su descontento, Aviturga hizo un llamamiento a todas las personas afectadas negativamente por la regulación impuesta. Denuncian, tanto a los partidos del Gobierno local como a los de la oposición, que todavía siguen a la espera de conocer "cuáles, cuántas y cómo" podrán trabajar las VUTs en la capital gallega.

Un problema transversal

La Asociación afirma que el proceso restrictivo del alquiler vacacional que inició la edil socialista Mercedes Rosón durante el último mandato es "irregular".

Apuntan que no no hay ningún informe que avalara la decisión y que ignora el efecto que tiene en el resto de la ciudadanía. En este sentido, explican que regular las condiciones de las VUTs no solo afecta a los dueños, sino también a la hostelería, taxis y comercio local.