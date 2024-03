La Xunta insta al Ayuntamiento de Santiago a realizar el mantenimiento del Polígono de A Sionlla

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, ha instado al Ayuntamiento de Santiago a realizar el mantenimiento del Polígono de A Sionlla que, según la representante autonómica, tiene zonas "completamente abandonadas".



En declaraciones a los medios este lunes antes de mantener un encuentro con representantes de la Asociación Empresarial do Tambre, Vázquez ha recordado que "desde 2012 el Ayuntamiento es el propietario de los viales", por lo que "es a quien corresponde, entre otras cosas, la recogida de la basura, la limpieza viaria, la seguridad viaria o la iluminación".



Según la vicepresidenta, "después de requerírsele durante 10 veces consecutivas" esto "aún no está siendo así". "Son viales públicos y, si no, pues tendrá que decir públicamente que renuncia a esos viales, tendrá que decir que no quiere saber nada de ellos, porque lo que no se puede es cobrar impuestos y no repercutir nada en esos viales", ha reprochado.



Así, ha apostado por crear una entidad de conservación. Tal y como ha señalado Ángeles Vázquez, "ya se intentó varias veces" y, ahora, una vez pasadas las elecciones, la conselleira considera que todos deben estar "más tranquilos". Por ello, ha afirmado que tras escuchar a los empresarios verá "cuáles son las medidas a tomar" y ella misma se pondrá en contacto con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, para "saber cuáles son los motivos para que una parte de Santiago esté totalmente olvidada".



"Nosotros estuvimos haciendo ese mantenimiento, sobre todo de iluminación, incluso cambiando farolas, pero eso no puede hacerlo la Xunta, si no, al final, tendremos que prescindir de los ayuntamientos si es que no cumplen con sus obligaciones. Esto es un caso inédito e insólito y esperemos que las cosas vayan a mejor", ha manifestado.

Entidad de conservación

Sobre las entidades de conservación, Vázquez ha recordado que cuando se redactó el proyecto estaba prevista esta figura porque, ha asegurado, "hay ayuntamientos que optan por mimar al empresario", mientras que otros "optan por cobrar impuestos".



Por este motivo, "para que no haya problemas", se va a analizar la creación de esta entidad que, ha explicado, debe estar integrada por los empresarios y la entidad local debe "formar parte", igual que "tiene que formar parte la Xunta".



En esta misma línea, ha vuelto a insistir en que la recogida de basura "le pertenece al ayuntamiento", pero a la administración autonómica le llegan "continuamente quejas de que no se llega". "No tenéis más que daros una vuelta por ahí para ver que hay zonas completamente abandonadas", ha reiterado.



"La Xunta tiene las competencias en el suelo industrial, estamos muy satisfechos de las ventas y de que los empresarios opten por este polígono. Yo tengo una responsabilidad, que es que los empresarios si quieren instalarse tengan suelo, y hay otra competencia, que es del Ayuntamiento, que son los servicios en los viales públicos y tienen que darle respuesta sí o sí, no hay lugar a duda. Si no, habrá que tomar medidas", ha sostenido.

Ampliación de 400.000 M2

Por otra parte, según ha avanzado Ángeles Vázquez, otro de los puntos encima de la mesa en esta reunión es trasladarle a los empresarios que la Xunta trabaja para ampliar esta área del polígono con 400.000 metros cuadrados más, donde ya han licitado el plan estructurante, por lo que en el mes de mayo espera tener el borrador e iniciar los informes sectoriales pertinentes.



Con anterioridad, ha detallado que el Gobierno gallego hizo un estudio previo para ver la viabilidad de esa ampliación y la conclusión ha sido afirmativa. Así, según las estimaciones de la Consellería, "en el año 2025 se licitará la urbanización y se quitará a concurso las parcelas".



En concreto, en el "pulmón del centro biotecnológico" de esta área, están reservados "60.000 metros cuadrados" para empresas de este sector. En este sentido, ha señalado que "hay interés", pero que por el momento "aún no se ha acabado de fraguar la instalación de ninguna de ellas".



En este sentido, el presidente de la Asociación, José Fernández Alborés, ha expuesto que conseguir que multinacionales se instalen en la zona es "un proceso lento". "Vamos por el buen camino, un poquito lentos tal vez, pero en un periodo corto de tiempo tendremos buenas noticias de implantación de empresas en el Biopolo", ha manifestado.