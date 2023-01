Casi 200 obras y 500 profesionales optan a los XXI Premios Mestre Mateo

Las votaciones para los XXI Premios Mestre Mateo, que otorga la Academia Galega do Audiovisual, cuentan con 194 obras y 489 profesionales inscritos, que optan a los 26 galardones que se entregarán el 11 de marzo.

La Academia informa en un comunicado de que crece un 19,7 % el número de obras presentadas y que dos tercios tienen su versión original en gallego.

Las candidatas a Mejor largometraje son A mazá de ouro, dirigida por Jaime Chávarri; Código Emperador, de Jorge Coira; El Tirabeque, de Darío Autrán; Live is Life, de Dani de la Torre; O corpo aberto, de Ángeles Huerta; O home e o can, de Ángel de la Cruz; y Sofía Casanova, a obreira do pensamento, de Zaza Ceballos codirigida con Noelia Muíño.

Buscan ser mejor serie de televisión dos producciones emitidas por TVG, A lei de Santos y Saudade de ti; y otras dos emitidas por plataformas de streaming: Operación Marea Negra, de Amazon Prime Video y Rapa, de Movistar +.

Hay 57 hombres que optan a la Mejor interpretación masculina de reparto y 37 mujeres en la de Mejor interpretación femenina.

Son 194 obras las candidatas a algún premio y 489 inscritos en las categorías profesionales, de los cuales el dos tercios son hombres y el otro tercio, mujeres.

Está abierto hasta el 30 de enero el plazo de votación, en que las académicas y académicos elegirán las candidaturas finalistas de los XXI Premios Mestre Mateo.

Una vez anunciadas, se abrirá un segundo plazo de votación para elegir a las ganadoras que se conocerán en la gala de entrega de premios, que se celebrará el 11 de marzo en el Auditorio Municipal de Ourense.