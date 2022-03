Son Estrella Galicia programa una nueva temporada de conciertos con artistas nacionales e internacionales

La nueva temporada de conciertos de Son Estrella Galicia incluye una amplia oferta de artistas internacionales como Clap Your Hands Say Yeah, Lola Marsh, Adam Green, DIIV, Sunset Rollercoaster, 9m88, Pond, Death Valley Girls, Lido Pimienta, Fantastic Negrito, Julie Doiron, Flamin' Groovies, Meskerem Mees, The Natvral, Bandalos Chinos, Nadia Rose, Bodega o Children of Zeus.





La representación nacional está marcada por el talento femenino de artistas y bandas como Verde Prato, Belako o Soleá Morente.





Además, SON Estrella Galicia continuará explorando experiencias disruptivas que traspasan los escenarios habituales. Así, nuevos referentes se unirán a Xoel López o Kase.O en el plantel de Origins x SON Estrella Galicia. También impulsará ideas y proyectos que generen un impacto positivo en el entorno tanto a nivel social como medioambiental.





Julie Doiron abrirá la nueva temporada de conciertos en el Club Uni de A Coruña el 3 de abril y finalizará el 12 de octubre en Vigo con Children of Zeus. Madrid, Santiago, Oporto y Barcelona serán también escenario de los artistas.





Las entradas para todos los conciertos programados ya están a la venta a través de la web del proyecto musical cervecero, en 'www.estrellagalicia.es/son'.