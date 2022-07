Imagine Dragons conquista O Monte do Gozo en su primera vez en Galicia

La banda de rock liderada por Dan Reynolds, Imagine Dragons, ha conquistado con su música el compostelano Monte do Gozo en su segunda parada en España, la única en Galicia, en el marco de su gira mundial 'Mercury Tour'.

Con 46 millones de álbumes, 55 millones de canciones vendidas a nivel internacional y 74.000 millones de reproducciones acumuladas, Imagine Dragons llegó por primera vez a Galicia tras doce años en activo para presentar su último disco 'Mercury-Act 2'.

Precedidos por la cantante de pop viguesa Dani y la banda de rock canadiense Mother Mother como teloneros, el concierto dio comienzo a las 22,00 horas con 'It's Time', sencillo debut que los lanzó a la fama en 2010. Le siguieron canciones míticas del grupo estadounidense como 'Thunder', 'Amsterdam' o 'Believer', al final de la cual el vocalista Dan Reynolds acabó arrodillado ante las más de 40.000 personas que acudieron al concierto.

Asimismo, en una noche marcada por las altas temperaturas, los de Las Vegas interpretaron temas consagrados de la banda como 'I Follow You', 'Lonely' y 'Natural', pero uno de los momentos más emocionantes de la noche fue con la canción 'Shots', durante la que el público encendió las linternas de sus móviles para acompañar al grupo.

Al grito de "¡we love you!", el visiblemente emocionado vocalista de la banda agradeció al público de Santiago su "calidez": "Sois una audiencia increíble, está siendo uno de mis shows favoritos de la gira, gracias por alegrarme el corazón", aseguró Reynolds.

Además, el cantante rompió por accidente su camisa, que se acabó arrancando entre las ovaciones del público. El vocalista interpeló al público en numerosas ocasiones, tanto para introducir algunos de sus temas como para bromear con los asistentes más jóvenes. "Quiero dedicar la siguiente canción a los 'minions' que están aquí y ya se les pasó la hora de ir a la cama", ha expresado entre risas el cantante.

Imagine Dragons también presentó su último tema 'Bones', mezclado por el 14 veces ganador del grammy Serban Ghenea y producido por el dúo sueco Mattman & Robin, quienes también dirigieron 'Enemy', el 'hit' mundial de la serie animada Arcane de Riot Games, y uno de los más aclamados por el público santiagués durante el concierto.

El grupo estadounidense terminó de encandilar al público con los himnos de la banda: 'Demons' y 'Radioactive', ganador del grammy a la mejor interpretación de rock. De está última, las primeras estrofas fueron interpretadas en acústico por Dan Reynolds al piano, para finalmente dar paso a la banda al completo para despedirse del monte compostelano.

NOCHE DE BANDERAS

A mitad de concierto, Reynolds hizo una pausa para ondear la bandera ucraniana en recuerdo del conflicto bélico todavía activo entre Ucrania y Rusia. "No podemos olvidar que hay una guerra en marcha con personas y niños muriendo en pleno 2022", ha recordado el cantante.

"Pedimos paz para Ucrania, esta guerra sin sentido tiene que acabar", exclamó el vocalista de Imagine Dragons entre las ovaciones de los asistentes, que levantaron las manos haciendo el símbolo de la paz como muestra de apoyo al país ucraniano. El homenaje se completó con un 'cover' de la canción 'Forever Young', de Alphaville.

Pero la de Ucrania no fue la única bandera que el grupó subió al escenario. Durante 'It's Ok', Dan Reynolds mostró la señal del colectivo LGBTi como muestra de apoyo al movimiento social durante las celebraciones del Orgullo LGBTi de 2022. La misma bandera también era visible en el micrófono del bajista del grupo, Ben McKee, cuyo bajo también llevaba impreso la bandera trans.

Durante la misma canción, Reynolds aprovechó para concienciar sobre salud mental y la importancia de normalizar las visitas al psicólogo. "Yo voy a terapia, y eso no me hace débil, me hace sabio", ha recalcado el vocalista.

GIRA MUNDIAL

La parada de Imagine Dragons en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela estaba incluida en la gira internacional del grupo, 'Mercury Tour', que empezó su fase europea el pasado 1 de junio en Riga (Letonia) y tendrá paradas en estadios y recintos al aire libre de las principales ciudades del continente.

La anterior cita del grupo en España fue en el Mad Cool Festival de Madrid el pasado 7 de julio, pero la banda también será cabeza de cartel en otros festivales europeos como I-Days (Milán), Rock Werchter (Bélgica), Pinkpop (Países Bajos) o el Lollapalooza de París (Francia).

Igualmente, la actuación de Imagine Dragons se incluye en el ciclo de conciertos del Xacobeo 2022 de la Xunta de Galicia, que suma más de 300 conciertos entre los que se encuentra el de C. Tangana en Vigo el próximo 21 de agosto. Toda la información sobre las actuaciones se puede encontrar en la web 'concertosdoxacobeo.gal'.