Queremos Galego pedirá aos concellos que asuman o papel de normalizador do galego

A plataforma Queremos Galego, integrada por máis de 500 entidades sociais e culturais, quere trasladar o próximo 17 de maio -Día das Letras Galegas- o protagonismo na defensa da lingua galega aos concellos como entidades que actualmente están máis comprometidas coa súa defensa. e normalización.



Este ano 2023, a habitual convocatoria central que a plataforma estableceu en Santiago de Compostela para esa data estenderase a toda a comunidade autónoma baixo o lema 'En galego, aquí e agora', con manifestacións nas principais cidades e tamén na Comarcas lucenses de To Mariña e Terra de Lemos, sen descartar máis.



"Pediremos que os concellos asuman un protagonismo no seu papel normalizador da lingua galega ante o abandono do resto das institucións públicas", sinalou o presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, nun rolda de prensa do mércores.



O voceiro de Queremos Galego referiuse á "situación de emerxencia" que está a vivir o galego, que coincide, lembrou, co corenta aniversario da promulgación da Lei de Normalización Lingüística.



Un período de tempo, dixo Maceira, “que destacou máis pola pasividade das administracións públicas, fundamentalmente da Xunta, do Goberno central e da Xustiza, que pola vontade destas institucións de restaurar e normalizar a lingua que nos une como galegos. e galegos”.



Como exemplos, referiuse á imposibilidade de aprender en galego dixitalmente sete novas materias para 3o e 4o da ESO, que se suman "ás xa prohibidas" de Física e Química, Tecnoloxía e Matemáticas; ou que TVE non ofreza nin un minuto da súa programación infantil e xuvenil en lingua galega.



Outro dos aspectos que criticou Maceira é que "por primeira vez en décadas" algúns partidos políticos "con posibilidade de gobernar", dixo, comezaron a instalar cartelería exclusivamente en castelán, o que entende como "indicativo de desprezo ao cartel principal". da identidade xa que é a nosa propia lingua".



Durante a súa intervención, tamén aludiu aos "datos alarmantes" que apuntan ao risco dun descenso do uso do galego, sobre todo na poboación máis nova, e criticou as recomendacións do Consello de Europa que, indicou, incumpren sistematicamente cumprir "a Xunta e o Estado".



Malia iso, o voceiro de Queremos Galego mostrouse esperanzado. "Pensamos que a situación da lingua galega pode reverterse se a crecente concienciación social arredor do galego se converte tamén nunha acción reparadora, e iso é o que visibilizaremos o próximo 17 de maio", dixo.