El Resurrection Fest arranca en Viveiro tras un parón de dos años

El festival arrancó ayer, con un 'warm up' en dos escenarios, uno dedicado a los DJ de Bandera Negra y otro en el que podrán escucharse Bolu2 Death, Onza, Serrabulho, Bleed From Within, Alien Weaponry, Bullet From my Valentine y Deftones.

Desde hoy jueves y hasta el domingo ya estarán activos los cuatro escenarios, con música y fiesta desde las 14,00 horas hasta la madrugada.

En la primera jornada, pasaron por el escenario principal Judas Priest, así como Hamlet, Opeth, Sepultura, Spiritbox y Vita Imana; mientras que en el escenario 'Ritual' podrán oirse bandas como Vomitory, Dark Funeral o Benighted; y en el 'Chaos' estarán True Mountains, Misconduct o Morning Again. En el cuarto escenario, 'Desert', estarán Me and That Man, Wiegedood o Me Fritos and Gimme Cheetos, entre otros.

El viernes, día 1, será el turno de Rise Against, Sabaton y Jinjer, así como Caliban, Our Hollow Our Home y Free City, todos desde las 15,30 horas en el escenario principal. Por los otros tres escenarios pasarán nombres como Ill Niño, Amenra, Lionheart, Kids of Rage, Seek 'em All o Skontra.

FIN DE SEMANA

El sábado, el escenario principal acogerá los conciertos de Skunk DF, Dagoba, Beyond the Black, Crossfaith, Mastodon y Gojira, mientras que el segundo escenario será para Leaving Mars, Eon, Sound of Silence, Gaerea, Bloodbath y Master Boot Record. En el tercer escenario estarán We Exist Even Death, Grippers, The Broken Horizon, Svalbard, Blowfuse y Moscow Death Brigade; mientras que el cuarto será para Bulls on Parade, Toudra, Planet Of Zeus, The Picturebooks, Wills Drummond, Sharon Stoner y Acidproyect.

Finalmente, el domingo actuarán Korn en el escenario principal, que compartirán con Bring me the Horizon, Heaven Shall Burn, Stick to your Guns, Electric Callboy y Deadly Apples. Por su parte, el escenario Ritual tendrá a Mind Driller, Mosh, Bloodhunter, As Everything Unfolds, Infected Rain, Angelus Apatrida y Enforced; mientras que en el Chaos se subirán Grima, Golpe Radikal, Ruxe Ruxe, Belvedere, Doyle y Knocked Loose. En el escenario Desert actuarán Kaleikia, Elephant Riders, The Dry Mouths, Frutería Toni, Ciclonautas, Phil Campbell y My Sleeping Karma.

OCUPACIÓN AL 100 POR CIEN

Además de en la zona de festival, el Resurrection Fest ha colgado el cartel de 'completo' en todos los hoteles, pensiones y pisos turísticos del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo), unas 3.000 plazas que, hasta el domingo, coparán los festivaleros.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, María Loureiro, que ha explicado que este año es "si cabe más especial, después de dos años de parón" por la pandemia. "El Resu es muy importante para nuestro ayuntamiento, teniendo en cuenta que más del 50 por ciento del empleo pertenece al sector servicios", ha subrayado.

A renglón seguido, la regidora ha confirmado que "ya estamos completos": "el lunes estaba el parque lleno de tiendas de campaña y ya se ve el ambiente originario". Además de las plazas de Viveiro, la ocupación alcanza a los otros municipios de A Mariña e incluso a Lugo ciudad, por lo que Loureiro estima que el retorno económico del festival se situará en los 12 millones de euros.

La alcaldesa ha aprovechado para asegurar que "parte del éxito de este festival es gracias a los vecinos y vecinas de Viveiro, por su tolerancia", ya que "es de los pocos festivales internacionales en que las personas que van al festival conviven con los vecinos", ha presumido.