Arosa SC | La afición estuvo a la altura, pero el equipo no compareció

No era un partido más. Era especial, por el escenario y lo que había en juego. Pero lamentablemente el Arosa no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias, como tantas veces últimanente a domicilio. El Salamanca, que sigue penúltimo, se impuso con claridad en su partido más plácido de la temporada tras sentenciar el en la primera parte con un 3-0 demoledor que destapó las carencias defensivas de un equipo incapaz de mantener una línea de regularidad y cierta fiabilidad.



La derrota es un golpe a la mandíbula que deja al Arosa sobre la lona cuando se inicia la cuenta atrás. Todavía está en combate, porque quedan cinco jornadas y puntos por los que luchar, pero su situación, en zona de descenso, y las sensaciones que dejó ayer, con preocupantes. El Arosa no sale del pozo y la permanencia empieza a ser ya una cuestión de fe. La afición la mantiene. Lo demostró al desplazarse y arropar al equipo. Fueron cerca de un centenar de nuevo, como en Langreo, pero esta vez se llevaron una gran deilusión. Entre ellos el presidente Manolo Abalo, que estaba muy enfadado al final del partido.



El Salamanca empezó como se esperaba, muy arriba y dispuesto a jugar en campo contrario. Jorge Otero repitió el once que ganó al Ceares y su equipo, posicionado en campo propio, aguantó la embestida inicial de un necesitado rival. Al Arosa no le preocupó no tener el balón en los primeros minutos, jugando en largo sobre Beda y sin llevar peligro al área local. Después de aguantar bien el tramo inicial, tras un par de llegadas que no finalizó bien el Salamanca, el Arosa parecía tener el partido controlado. Pero fue entonces cuando recibió el 1-0. En el minuto 20 el Salamanca logró hacer diana en una incursión por el carril del diez del carrilero izquierdo Kristian, que aprovechó el pasillo, dividió la defensa vilagarciana y jugó dentro del área para Juancho. El Arosa hizo aguas. El delantero colombiano, letal en espacios reducidos, lo hizo muy bien, recortó y se sacó un disparo abajo pegado al palo derecho de la portería de Cobo. Una vez más el era incapaz de dejar su portería a cero, algo que era prioritario ayer en su plan de partido. A partir de ahí todo se vino abajo.



Tras el 1-0 el Arosa reaccionó, pasó a dominar más y a jugar en campo contrario. Y tuvo su ocasión en un lanzamiento desde la frontal de Luis Nuño que se estrelló en el larguero. Acto seguido llegó el 2-0. El Salamanca, con espacios, encontró a Juancho de nuevo, que le ganó el duelo al límite de la falta a Pedro García. Pero el árbitro canario entendió que la pugna fue limpia y el colombiano salió victorioso. Juancho se perfiló y batió con un disparo cruzado abajo a Cobo. Mediada la primera parte el panorama era el peor posible para los arlequinados, ayer de azul. Jorge Otero mandó a calentar a Porrúa, Fajardo y Piay. El Arosa se echó hacia adelante, cargando el juego por la banda derecha con las subidas de Javi Fontán como arma para profundizar. Pero no generó ocasiones, mientras el tiempo fue pasando y jugando en contra de sus intereses.



En los minutos que precedieron al descanso fue el Salamanca el que estuvo más cerca del tercero, y lo consiguió. Avisó en una acción de falta lateral en la que se quedó en posición inmejorable Kristian en área pequeña y salvó Cobo. En la última jugada de la primera parte consiguió el 3-0. En un balón largo que Cobo cogió con la mano fuera del área a instancias del asistente. Otra acción dudosa a favor de los locales. El portero catalán vio la amarilla y los charros ejecutaron el libre indirecto con pantalla y zurdazo inapelable abajo de Álex Menéndez. Fue la puntilla. Las opciones de puntuar y el golevarage, dinamitados en solo medio partido para decepción de la afición arlequinada desplazada al Helmántico.



Jorge Otero introdujo un doble cambio en el descanso. Se quedaron en el vestuario Felices y Diz y entraron Porrúa y Piay, pasando a defensa de tres y carrileros (Nuño y Cotilla). El Arosa llevó la iniciativa en el juego en la segunda parte ante un rival que estaba cómodo defendiendo su amplia renta. El Arosa llegaba hasta tres cuartos de campo, pero a partir ahí, nada. Le faltó chispa y desequilibrio. Además el árbitro siguió con su predisposición casera para no señalar una falta clara a Luismi en la frontal en una buena combinación visitante.



Los locales consiguieron que el cronómetro avanzase sin que ocurriese nada importante en el partido. El Arosa fue bajando enteros y Jorge Otero empezó a pensar ya en el siguiente partido, dando descanso a Cotilla por primera vez en la temporada, ya que el lateral vigués es uno de los cinco apercibidos de sanción. Otro de ellos, Luis Nuño, dejó su sitio a Ross poco después. El Arosa no generó ni una sola ocasión en la segunda parte, dejando una imagen de impotencia, sin continiudad en el juego en tres cuartos de campo y con contínuas pérdidas de balón. El Salamanca, con un rival grogui, aprovechó los minutos finales para inyectarse más confianza si cabe, sobre todo gracias a la energía que le aportaron sus cambios, a diferencia del Arosa. Mikel Bueno marcó el 4-0 a puerta vacía aprovechando los minutos de brazos caídos de un Arosa completamente entregado. La histórica visita al Helmántico 28 años después se saldó con otra goleada y consecuencias nefastas. El Arosa no estuvo a la altura ni en la primera parte ni en la segunda y se acerca al abismo porque el objetivo de la permanencia se complica. El Arosa se queda a 2 puntos del Avilés, que está fuera de descenso, pero la próxima semana deberá verse las caras con el nuevo líder, un Pontevedra que va lanzado hacia el ascenso directo.



La única positiva volvió a ser el apoyo de la afición. Muchos de ellos se desplazaron en el día, realizando casi mil kilómetros en autobús Por eso la derrota y la imagen que ofreció el equipo fue más dolorosa.









Salamanca CF Dus 4 - 0 Arosa sc Salamanca cf uds: Salcedo, Kristian, Murua, Telles, Amaro, Diego Benito (Uche, min. 65), Juancho (Mikel Bueno, min. 76), Gustavo (Luis Martínez, min. 83), Álex Menéndez, Ibán Ribeiro (Willy, min. 83) y Fer Romero.

Arosa: Álex Cobo, Javi Fontán, Pedro García, Diego Felices (Piay, min. 46), Cotilla (Jorge Fajardo, min. 68), Sidibé, Diego Diz (Pablo Porrúa, min. 46), Luis Nuño (Ross, min. 73), Julio Rey, Luismi y Pedro Beda.

goles: 1-0 Juancho (min. 20); 2-0 Juancho (min. 25); 3-0 Álex Menéndez (min. 45+2); 4-0 Mikel Bueno (min. 89).

árbitro: Escobar López, asistido por Castellano Quintana y Pulido Santana (Las Palmas). Mostró amarilla a Diego Felices, Álex Cobo por los visitantes.