Los alevines que disputan el Arosa Fútbol 7 siguen mostrando su mejor nivel en A Senra

La lluvia volvió a ser la gran protagonista en A Senra, pero esto no impidió que multitud de personas acudiesen a ver la fase previa del torneo Arosa Fútbol 7.Los equipos alevines volvieron a la acción, con el C. D. Calasanz “A” como gran protagonista de esta nueva jornada. Los partidos se disputaron a partir de las nueve de la mañana, dejando grandes goleadas, como la del Calasanz “A” al Sada “B” por 7-0. Además, se coloca primero del grupo A. Sin duda, durante estas jornadas se está viendo el alto nivel con el que cuentan los equipos alevines.

La lluvia no impidió la presencia de aficionados | Mónica Ferreirós



A la espera de que se dispute hoy la última jornada, por el momento, el grupo B lo lidera el Xuventude Oroso, mientras que en el grupo C es líder el Pontevedra, y en el D el Quirinal “A”. Por otro lado, el primer puesto del grupo E lo ocupa el Paiosaco “A”, mientras que en el grupo F se impone el Bertamiráns. Los dos últimos grupos, G y H, los encabezan Rácing de Ferrol y A. D. Vila do Corpus, respectivamente. Cuadros como el Umia, mantienen buenas senciones, mientras que Vilagarcía y Ribadumia ocupan el tercer puesto de sus respectivos grupos (C y B). Por otro lado, en el Manuel Jiménez, EDO Blanco Amor y Bansander lograron clasificarse para la fase final del Torneo Cidade de Vilagarcía, que se disputará el próximo mes de junio.