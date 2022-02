Álex Rodríguez: “Pensé: si me cae el balón aquí voy a pegarle a gol”

Será difícil que Álex Rodríguez olvide su debut en Segunda RFEF. El jugador juvenil fue el gran protagonista el sábado en la victoria del Arosa ante la Gimnástica Segoviana al marcar el gol decisivo con un gran disparo de zurda en el minuto 94. “Fue una locura”, explica lo vivido tras el gol. No era la primera vez que Álex jugaba en liga con el Arosa sénior, ya que hace dos temporadas debutó en Lugo ante el Polvorín cuando todavía era juvenil de primer año. La pasada temporada apenas pudo estar en dinámica con el primer equipo, ya que el covid condicionó su horario académico por las tardes de 2º de Bachiller. “A veces iba a jugar con los juveniles sin poder entrenar durante la semana porque tenía clases”.



Esta temporada, su última juvenil, Álex cursa un ciclo de técnico en animación sociodeportiva por las mañanas en Marín, por lo que es un habitual en los entrenamientos a las órdenes de Jorge Otero junto a los también juveniles Miguel Fernández y David Conde. Ya había formado parte de varias convocatorias durante la liga con el Arosa, pero en ninguna ni siquiera había llegado a calentar. Por eso lo ocurrido el sábado fue más emocionante si cabe por ser inesperado. “Cuando me mandaron a calentar fue una sorpresa”, explica. “Pablo Porrúa estaba tocado, Miguel (segundo entrenador) habló con Jorge, se giraron y me dijeron que fuera a calentar”. Cuando llegó hasta la posición donde estaba el preparador físico, Miguel Fontán, este le preguntó “si era por si acaso, le dije que sí, que Porrúa estaba mal”. Pero a los dos minutos le avisó el delegado, Rodri Lojo, que se preparase para entrar. “En ese momento no sabía ni lo que tenía que hacer. Estaba un poco nervioso, Rodri estaba intentando motivarme en la banda, la verdad es que salí tranquilo al campo”. Por delante tenía dos minutos hasta el noventa más los seis de prolongación. Salió a aprovechar cada segundo, empleándose a fondo en cada acción por delante de Cotilla en la banda izquierda. Solo su determinación ya encadiló al público, que muestra predilección por los canteranos desde hace décadas. En el 94 llegó la acción del gol. “Vi que había un hueco en el borde del área, estaba solo pensando que si me cae aquí le voy a pegar a gol”. Así fue. Ni se lo pensó. Hizo un buen control orientado con la izquierdo y un chut seco abajo, con un pequeño bote justo en área pequeña que fastidió al portero Carmona. “Me volví loco, la verdad”. También sus compañeros, que corrieron a abrazarlo, y la afición, que gritó el gol en estruendo. Ya en el vestuario siguieron las felicitaciones. “También me hicieron alguna broma, es normal”, comenta entre risas.



A partir de ahí, aluvión de mensajes al teléfono móvil. Algunos le hicieron una ilusión especial, como los de “jugadores del primer equipo de hace dos años, como Trapero o Javi Otero”. Atendió a los medios, no sin “vergüenza” porque es un chico tímido y se fue a dormir sin saber que solo unas horas después de esa mágica noche del sábado, volvería a marcar un gol parecido.



Lo hizo en la victoria del equipo juvenil el domingo por la mañana en el Manuel Jiménez ante el Alondras. Fue el primero de los cuatro goles de los arlequinados, que están en puestos de ascenso a División de Honor. “Le pegué desde un poco más lejos y también le botó antes al portero, que quizá pudo hacer más”, se sincera el juvenil arlequinado. “El campo estaba fatal, llovió mucho y estaba encharcado. Lo mejor es que sumamos otros tres puntos y seguimos ahí arriba”, dice ilusionado ante la posibilidad de ascender. “



Álex comenzó a jugar con 4 años en la categoría de biberones en el San Martín, cuando era benjamín lo fichó el Celta. En Vigo estuvo hasta su segundo año cadete, cuando decidió volver a casa “porque no estaba a gusto, creía que no me estaban dando lo que merecía y le dije a mis padres que me quería ir”. En el Arosa encontró acomodo y poco a poco ha ido progresando. El sábado le dieron una oportunidad y la aprovechó. “Ojalá puede tener más minutos, tanto Miguel, como Conde como yo estamos ahí entrenando para poder aprovechar cualquier oportunidad que tengamos”. Lo realizado por Álex el sábado pone más en valor a la cantera arlequinada, que pide paso, para deleite de la afición.



El Arosa retoma hoy los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante el Coruxo (12 horas), que será en el campo de Fragoselo de hierba artificial.