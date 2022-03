Ana Peleteiro busca más gloria en el Mundial de Belgrado

La atleta ribeirense Ana Peleteiro es una de las grandes bazas del atletismo español en el Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra este fin de semana en Belgrado. Bronce en los Juegos de Tokio, logró su séptimo título en el Campeonato de España celebrado hace unas semanas en Ourense y este fin de semana tratará de pelear por las medallas en la prueba de triple salto.





La campeona olímpica que ostenta el récord del mundo, la venezolana Yulimar Rojas, parte como la gran favorita en el concurso que se disputa el domingo a partir de las 11 horas. “Como siempre confío en mí misma, y voy a por todas”, dice la ribeirense, muy motivada porque por primera vez sus padres podrán verla en directo en una gran cita internacional tras la pandemia.





“Mentalmente estoy muy bien, estoy muy feliz y eso es esencial para que las cosas funcionen. Todo está yendo muy bien en los entrenamientos, hay muy buen ambiente y eso también me ayuda cada día a descansar y poder decir que estoy tranquila. No llego al Mundial con mi mejor marca, pero estoy con salud, cosa que no suele pasar, porque siempre tengo alguna molestia en pista cubierta”.





Atletas como Thea Lafond, Keturah Orji o Patricia Mamona serán algunas de las grandes rivales de la ribeirense en la lucha por las medallas. Peleteiro ya fue medalla mundialista al colgarse el bronce en Birmingham 2018. De momento en lo que va de temporada bajo techo su mejor marca la hizo en Francia hace mes y medio al saltar 14.15. Ganó el título nacional saltando en Ourense con 14.08, lejos de los 14.87 metros que le dieron la medalla en los Juegos en verano, pero como es habitual la arousana se transforma cuando llega la alta competición y es capaz de rendir al máximo, como demostró en Tokio.