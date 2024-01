Análisis: Una primera vuelta para enmarcar en Preferente Sur

La liga de Preferente Sur alcanzó la mitad de su calendario con los cinco equipos arousanos cumpliendo con creces las expectativas más optimistas. El Villalonga es líder destacado, el Portonovo es segundo y el Céltiga cuarto. El Ribadumia es octavo y no está desenganchado de la pelea por el ascenso, mientras que el CJ Cambados también tiene un colchón de 8 puntos de ventaja sobre el descenso.



Los técnicos hacen balance a mitad de recorrido, confiando en que sus equipos vayan a más en la segunda vuelta que se inicia el domingo.



“Ni en los mejores de los sueños nos imaginábamos estar donde estamos, con esa puntuación tan alta y esa diferencia sobre el segundo clasificado”, reconoce el técnico celeste Luciano González. Los números del Villalonga son deslumbrantes. Lleva 42 puntos de 51 posibles. Sólo contabiliza una derrota. Es el máximo goleador con 38 tantos y el menos goleador con 13. Y acabó la primera vuelta con una espectacular racha de seis triunfos consecutivos. Su ventaja sobre el tercer clasificado es de 12 puntos.



“Queda toda la segunda vuelta. Hasta ahora no hemos conseguido nada. Las ligas no se ganan en enero. Es cierto que tenemos una ventaja considerable, pero si caemos en el error de relajarnos, empezaremos a no sumar y los perseguidores se nos echarán encima”, advierte Luciano.



“Hay equipos con muy buenos jugadores, plantillas amplias y con presupuestos importantes. Querrán cogernos, por lo que no podemos relajarnos y estoy seguro de que el equipo no lo va hacer”, explica un entrenador contento por como van las cosas, sobre todo por los jugadores, “que venían de pasarlo mal el pasado año al estar peleando hasta el final por la permanencia y ahora están disfrutando y viviendo la otra cara del fútbol”.

El Villalonga sumó ante el Moaña su sexta victoria consecutiva en liga / Gonzalo Salgado



El Villalonga tiene una plantilla corta, pero “muy comprometida y sacrificada”, en la que la cantera tiene protagonismo. “Vienen cuatro o cinco juveniles todas las semanas a entrenar”. Victor Prieto fue titular el pasado domingo ante el Moaña y Álex Picallo, juvenil de primer año, volvió a sumar minutos. “Evidentemente les faltan todavía cosas pero nos están ayudando”. Luciano insiste en “no relajare” como clave para mantener la inercia ganadora.

Mejor de lo esperado

La primera parte de temporada del Portonovo es sobresaliente. Partió con el objetivo de la permanencia, con un presupuesto austero y está segundo con diez victorias y 32 puntos, 17 de ventaja sobre la zona de descenso. El joven técnico David Eirín está sacando mucho rendimiento a una plantilla que mezcla jóvenes con mucha progresión con veteranos ilustres de calidad. “La valoración que hacemos es muy buena”, reconoce Eirín. “Estamos por encima de equipos y plantillas que tienen la obligación de estar ahí arriba. Eso habla de lo bien que se han hecho las cosas y del rendimiento que está dando el equipo”.



El Portonovo esta temporada es filial del Arosa, por lo que de mantener la segunda plaza al final de liga, su ascenso quedaría supeditado a que también lo consiguiese el equipo de Vilagarcía. Aunque en el club sólo piensan en asegurar cuanto antes la permanencia de forma matemática.

“Donde queremos estar”

El Céltiga cerró la primera vuelta a sólo 3 puntos de la plaza de ascenso directo. Está donde quería estar a principio de liga. Y ahí quiere mantenerse hasta el final para poder dar el hachazo y ascender. “Queremos llegar a las últimas jornadas con opciones de pelear por los puestos de arriba. Tenemos la sensación de que tenemos margen de mejora en cuanto a puntuación”, dice Luis Carro.



El técnico, con los números en la mano, dice que su equipo debe mejorar en casa, donde ha dejado escapar 10 puntos. Por contra, a domicilio su comportamiento está siendo muy bueno. Es el segundo mejor visitante tras el líder Villalonga. “Somos de los peores equipos de la liga en goles encajados en casa. Tenemos que mejorar eso”, se autoexige Carro, consciente de que “a estas alturas el año pasado estábamos lejos del ascenso y acabamos peleando hasta el final por el tercer puesto”.



El técnico vilanovés espera que su equipo también vaya a más este curso. “Sabemos que no va a ser fácil, pero el objetivo es hacerlo mejor en la segunda vuelta”. A Carro le preocupa la plaga de bajas que arrastra su equipo, que está afectando a la calidad del trabajo en el día a día y también a la hora de competir los domingos.

Sensación agridulce

La sensaciones del Ribadumia a mitad de liga son “agridulces”, reconoce el técnico Ibrahim Baptiste. Octavo con 23 puntos, ha empatado casi la mitad de sus partidos (8 de 17). Esto le penaliza para poder estar más arriba. “Aún así estamos en el buen vagón”, reconoce el técnico. Los aurinegros no están descartados en la pelea por el ascenso, pero deben empezar a convertir sus empates en victorias en la segunda vuelta para poder llegar. “Si conseguimos ser más regulares podremos llegar a donde queremos estar”, dice un Baptiste que considera clave “llegar bien al último tramo de liga”, que será cuando se decida todo.

Mejorar en defensa

Por último, la primera parte de temporada del CJ Cambados ha estado marcada por la regularidad y competitividad que imprime el técnico Rubén Cornes “Pénjamo” al equipo los últimos años. El objetivo con el que partió el club fue la permanencia y está instalado en mitad de la tabla con los mismos puntos que el Ribadumia. Aunque en Burgáns prefieren seguir mirando hacia abajo. “Estoy contento con trabajo del equipo pero creo que aún debemos de dar pasos adelante y seguir mejorando”, considera Pénjamo. “Aspectos a nivel defensivo y ser capaces de dejar porterías a cero son claves en esta liga debido a la igualdad”.

El CJ Cambados tiene un cómodo colchón de puntos sobre la zona de descenso a mitad de temporada / Gonzalo Salgado



El técnica cambadés también fija como asignatura pendiente aumentar la eficacia rematadora. “Tenemos mucho trabajo por delante que hacer en esta segunda vuelta para llegar al objetivo, y al ser una competición igualada te obliga a estar siempre con un nivel muy alto. Necesitamos que nuestros números en casa sean los del final de la primera vuelta”. Los amarillos contabilizan tres victorias consecutivas en Burgáns. Otro de los objetivos será el de encadenar por primera vez dos triunfos seguidos. El inicio de la segunda vuelta presenta un calendario exigente para los amarillos.