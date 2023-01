Andrea Ríos se lesiona y el club teme que sea grave

Los problemas crecen. A la baja de la pívot keniata Mercy Wanyama, que continúa en su país a la espera de poder solucionar el papeleo para poder regresar a Galicia, el Mariscos Antón Cortegada suma la ausencia de otra jugadora interior. La vilagarciana Andrea Ríos se lesionó en una rodilla durante un entrenamiento. Y la lesión apunta a cierta gravedad. “Tienen que hacerle una resonancia, pero tiene mala pinta porque se le fue la rodilla por completo”, lamenta el técnico Javi Nogueira.



Con este panorama, con tan solo Ángela Coello como jugadora interior, el Cortegada retoma la liga esta tarde en A Coruña ante el Maristas a las 18 horas. Las locales son penúltimas con un balance de 3 victorias y 9 derrotas y han movido ficha en el mercado reforzándose con la alero macedonia Aleksandra Stojanovska, que llega procedente del Eunikos griego donde promediaba casi 10 puntos por partido. Será por tanto un partido muy complicado para las arousanas, que en la primera vuelta ganaron 61-53 con 27 puntos y 12 rebotes de Wanyama. Sin ese dominio en el rebote y sin rotación interior, el Cortegada tendrá que hacer encaje de bolillos para mantener la competitividad.

La próxima semana



“A falta do sello do visado no Consulado, o resto dos trámites están todos realizados”, explica la directiva sobre los problemas de papeleo con Mercy Wanyama. “Esperamos tela connosco para a semana próxima”. De esta forma la MVP de la liga solo se perdería el partido de esta tarde y estaría disponible para el duelo en Fontecarmoa del próximo sábado ante el Bosonit de Logroño, que en estos momentos es tercero con una victoria más que el Mariscos Antón Cortegada, si bien las de Vilagarcía han disputado un partido menos.