Antonio Palmás se lleva un año más la Baixada do Umia

La Baixada do Umia ha culminado, como no podía ser de otra manera, con la victoria en el K-1 de Antonio Palmás Reguera, con una marca de 39 minutos y 39 segundos. El palista del Club Piragüismo Vilaboa es ya un clásico de la competición y es que, no en vano, es el más laureado de la competición.



El descenso de Palmás no tuvo rival, consiguiendo un importante colchón de cerca de cuatro minutos con el segundo clasificado, Alberto Pigueiras (Viveiro Urban Hotel).



Asimismo, Henrique Rebelo y Rodrigo Ferreira, participantes lusos del Clube Fluvial Vilacondense, se alzaron con la victoria en el K-2 en un apretado y tenso sprint final frente a Santiago Cruz y Antonio Jorge Rey, del Club Náutico Firrete, que hizo las delicias del público.



De igual modo, Jaime Duro (del Pontevedra) y la dupla de Alejo Filgueira y Pedro Reguera, se hicieron con el C-1 y C-2, respectivamente.



En el campo femenino tampoco hubo sorpresas y se alzó con el triunfo Amaia Osaba (del Pamplona), que dejó el cronómetro en 46 minutos y 36 segundos. La navarra era ya la gran favorita, contando en su currículum con medallas en los mundiales y en los europeos en la categoría de K-2.



Por su parte, las hermanas Da Costa Piñeiro, del Club Piragüismo Rías Baixas Boiro, dominaron la K-2, mientras que el C-1 se saldó con victoria para Antía Otero, del Pontevedra.



Por su parte, el Club Náutico O Muiño, organizador del evento, estuvo cerca de llevarse el C-1 Juvenil con Carlos Gutier Picón, que finalizó a 27 segundos del primer clasificado, además de haber logrado un meritorio tercer lugar en el K-2 Juvenil con Alberto y Brian Pérez.