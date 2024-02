La armada arousana aspira a varios podios en Ourense

El embalse de Castrelo do Miño acoge hoy el Campeonato Gallego de Invierno individual sobre la distancia de 5.000 metros, en el que habrá una nutrida representación del piragüismo arousano. La competición sirve de puesta a punto para el Campeonato de España de invierno, programado para los días 9 y 10 de marzo en Sevilla. En la presentación celebrada en el Pazo de la Diputación de Ourense, el presidente de la Federación Gallega, el grovense Fredi Bea, resaltó la relevancia de la provincia de Ourense para el piragüismo gallego, que acogerá un total de 12 competiciones este año. Además, agradeció el respaldo brindado por el ayuntamiento y la diputación, y confirmó la realización del Campeonato de España de maratón en Castrelo, los días 8 y 9 de junio, evento en el cual se definirán las plazas para el campeonato del mundo de la modalidad.



En cuanto a las categorías y modalidades, el Autonómico se llevará a cabo en Juvenil y Senior, con la modalidad de Paracanoe, así como en K1 y C1. Esta competición será puntuable para las ligas femenina y masculina de cada categoría. Se espera la presencia de 37 equipos y 434 deportistas. Aunque los clubes arousanos no serán los más representados, ya que el Fluvial de Lugo, se presenta con 35 participantes, el Club Ría de Betanzos, con 30, y el Kayak Tudense, con 28, tendrán casi noventa deportistas en liza en representación del As Torres, Náutico de Pontecesures, Náutico O Muiño de Ribadumia, Breogán de O Grove, Vilagarcía, A Illa, Rías Baixas-Boiro, Cambados y Cofradría de Pescadores de Portonoco. Además, son bastantes los favoritos a subirse al podio. Empezando por los breoganistas Tono Campos y Diego Romero en la prueba sénior de C1, donde también estarán Diego Miguéns y Fernando Busto (As Torres), Yerai García (A Illa) y Ramón Ferro (O Muiño). En la canoa sub 23 participan los palistas de As Torres Pedro Torrado y Kevin Longo. En C1 femenino, estarán Carla Sieiro y María Pérez, de O Muiño, mientras que en juvenil remará Lara Remigio (Náutico O Muiño) y Nerea Novo (Pontecesures), entre otras. En el kayak sénior femenino compite la grovense Tania Álvarez (Breogán). En la categoría juvenil, hay bastantes clubes arousanos que presentan deportistas aún cadetes. El recorrido constará de una vuelta de 1.500 metros y dos de 1000 metros y la última prueba será a las 14 horas.