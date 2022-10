El Arosa, ante la ocasión de dar un golpe encima de la mesa

El Arosa visita esta tarde (17 horas) en el campo de O Viso al Arzúa con las bajas de Campillo y Abel Suárez, y la seria duda de Jorge Fajardo. El centrocampista canario, con una brecha en el tobillo por la que recibió ocho puntos de sutura, no pudo entrenar durante toda la semana. Tampoco lo hizo Fajardo, que está renqueante y su concurso en el partido parace improbable. Tras ganar 3-0 al Estradense en el mejor partido de la temporada, el Arosa quiere dar continuidad a esa buena línea ante un Arzúa muy joven, pero peligroso. Los locales están heridos, tras perder ante Paiosaco y Fabril, pero ya demostraron en este inicio de liga de lo que son capaces, al ganar a Vilalbés y Barco. “Es un equipo joven, pero con tres o cuatro veteranos que son muy buenos futbolistas”,advierte Luisito. “Tenemos que respetar muchísimo al Arzúa, sus futbolistas jóvenes tienen hambre, como les dejes libertad te hacen un traje porque son muy buenos”. El Arosa espera un partido complicado en el campo de hierba artificial de O Viso. “El Arzúa hizo un equipo bastante mejor de lo que la gente cree”, por eso el entrenador del Arosa sabe que para poder tener opciones de victoria “tenemos que estar muy bien, como les dejemos correr y le dejemos jugar nos pueden hacer un daño terrible”.



Luisito tiene confianza en los suyos y en el trabajo que vienen realizando. “El otro día fue el mejor partido que hicimos, hay que intentar estar bien no solo treinta minutos, sino noventa. Espero que este domingo estemos al mismo nivel, tratamos de ir mejorando cada semana porque el equipo va progresando”. Todavía es pronto para sacar conclusiones sobre la dinámica y potencial del equipo en la categoría. “Lo importantes es no desengancharnos de ahí arriba. Estamos a un punto del liderato, cuando vayan diez o doce jornadas veremos donde estamos ubicados y entonces podremos valorar como están yendo las cosas”. Como es habitual, el Arosa no estará solo en este desplazamiento. Algunos aficionados viajarán a Arzúa para animar al equipo pese a la mala climatología, que apunta a lluvia.