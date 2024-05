El Arosa, a beneficiarse de su mayor fondo de armario ante el Somozas

El Arosa busca esta tarde (18 horas) en As Somozas una victoria con la que mantener la tercera plaza y asegurar su presencia en el play-off a falta de dos jornadas. Es el segundo de los tres partidos de los arlequinados esta semana. Un calendario sobrecargado que beneficia mucho a los vilagarcianos, que tienen una plantilla más larga y con más recursos que la mayoría de sus rivales.



Es el caso del Somozas, que el sábado en su derrota ante la Sarriana en el último suspiro sólo dispuso de 12 jugadores e incluso el portero Endika jugó los últimos minutos como delantero. Para el partido de esta tarde los de Ferrolterra recuperan a Manu Mariña y Martín Rafael, tras cumplir sanción. Siguen lesionados Sanmartín, Luis Díaz, Alberto Leira y Fatah, mientras que Julián está sancionado.



El Somozas está muy debilitado en la zona central. Tanto, que el último partido el delantero Alberto Rey jugó de mediocentro. Al frente del equipo está Manuel Losada “Chollas”, que llegó a finales de febrero para intentar levantar el vuelo. El Somozas está en mitad de la tabla, pero no tiene demasiado margen sobre el descenso. “Para nosotros este partido contra el Arosa va a ser muy complicado, porque tiene una plantilla brutal. Tiene muchos juagadores de un nivel top de la categoría. A nivel condicional es un equipo muy fuerte, con un entrenador que aprieta mucho y seguro que van a venir con ganas tras su empate in extremis que sufrieron el domingo”, dice el sadense. “Es un partido a cara de perro, por las necesidades que tenemos los dos, por las alturas de la temporada en la que estamos y por el equipo competitivo que tiene el Arosa. Nosotros necesitamos hacer tres puntos cuanto antes”, porque la amenaza del descenso está ahí para el Somozas.



Se esperan cambios en el once visitante respecto al domingo, ya que son habituales las rotaciones en lo que va de segunda vuelta en el Arosa. Más si cabe en una semana de tres partidos. Todo un lujo al que no puede aspirar el Somozas. “Cuando todos los equipos nos lo estamos jugando todo, no es normal que metan tres partidos en ocho días. Vamos a jugar contra un equipo que vendrá descansado y nosotros venimos de hacer un esfuerzo titánico con prácticamente los mismos jugadores que tienen que jugar contra el Arosa y el domingo contra el Bergantiños”, se queja Chollas.



El técnico local también cree que las dimensiones del Manuel Candocia, no demasiado grandes, “facilita las cosas que hace bien el Arosa, como la presión intensa con profundidad defensiva sobre balón, los duelos individuales, ese juego directo que utilizan por muchos momentos....Son puntos a favor del Arosa que intentaremos neutralizar con nuestras armas, pero ya sabemos que es un partido muy, muy complicado”.