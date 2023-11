El Arosa busca su tercer triunfo seguido a costa del humilde Paiosaco en A Lomba

El Arosa busca esta tarde su tercera victoria seguida en liga. Recibe a las 17 horas al modesto Paiosaco, que ha realizado un gran arranque de liga y está situado en la séptima plaza con 14 puntos, justo por delante de los arlequinados, que contabilizan 13. El equipo de Luisito quiere consolidar su recuperación y despegue para seguir acortando la distancia con los puestos de cabeza.

El técnico local explica que tiene la baja de Brais Vidal, que sigue recuperándose de un esguince de rodilla y ya ha empezado a entrenar. Son varias las dudas que maneja el técnico. Una de ellas es Concheiro, bigoleador en el último duelo en Sarria, “que estuvo enfermo durante la semana”.



El estado del terreno de juego, debido a la lluvia y a que se jugaron dos partidos la semana pasada en apenas cuatro días, es una de las mayores preocupaciones de los locales. “El campo tuvo una exigencia grande el día de la Copa y el pasado domingo porque hubo otro partido. Ya no está muy bien y cuanto más se le machaque pues va a estar peor. Me gustaría que estuviese perfecto, pero visto lo visto es muy difícil, aunque hago lo máximo posible porque no entrenamos nada aquí y el día del Betanzos jugamos en Vilaxoán. Más no se puede hacer para que el campo esté bien, pero si sigue lloviendo así no va a estar bien”, explica Luisito.Al margen del estado físico de algunos jugadores, el propio estado que presente el terreno de juego puede condicionar el once de los locales.



Enfrente estará el equipo con menos presupuesto de la liga, plagado de jugadores que llegaron a la categoría desde Preferente. “Tienen un mérito incalculable. Es el equipo con más mérito de la categoría. La temporada pasada hicieron una segunda vuelta impresionante y fueron capaces de salvar la categoría cuando lo tenían difícil”, reconoce el entrenador del Arosa. “Es un equipo al que si le dejas correr te hace mucho daño. Tiene muchos registros. No tienen mucho nombre como tenemos otros, pero tienen muchísimo trabajo y cuando un equipo está por delante nuestra a estas alturas es porque está haciendo las cosas bien”.