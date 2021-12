El Arosa cae con polémica y tras fallar un penalti

Otra derrota polémica, muy polémica, y esta vez también injusta. El Arosa cayó ayer en A Lomba ante el Compostela por la mínima en un partido en el que fue mejor y que estuvo marcado por tres acciones en la segunda parte. En la jugada previa al tanto de la victoria visitante, obra de Jordan Domínguez, el portero compostelanista Pato Guillén rebaña el balón a Julio Rey con la mano claramente fuera del área, sin que el árbitro señalase la falta. Sí lo hizo dos minutos después para anular por una supuesta carga ilegal de Javi Fontán un gol de cabeza de Luismi que era el empate. El brasileño Pedro Beda fue objeto de un penalti que él mismo lanzó en los minutos finales, pero el meta Pato Guillén detuvo el lanzamiento y dio los tres puntos a su equipo.



Demasiado premio para un Compostela que ni dominó ni inquietó demasiado el área de Manu Táboas. El Arosa fue mejor, se rehizo a una nueva baja, la de Pablo Porrúa, que probó en el calentamiento pero no pudo entrar en el once ni tampoco después por problemas musculares. Jorge Otero optó por jugar 4-4-2, dando entrada a Mon en el centro, escorando a la derecha a Diego Diz y situando en punta a Pedro Beda junto a Luismi.



Se vio a un Arosa que salió dominador, con determinación, presionante en campo rival y dispuesto a encontrar el gol. El Compostela, también con un 4-4-2, concedió una primera ocasión clarísima a los locales a los cinco minutos. Erró el pase con el pie el portero Pato Guillén y triangularon Beda y Julio, que asistió a Mon. El santiagués, entrando por el carril del siete, remató en área con la derecha ligeramente cruzado, perdonando el 1-0.



El Compostela en la primera parte apenas generó ocasiones a través de su juego, pero sí una muy clara a balón parado. A los 17 minutos lanzó desde la derecha un córner muy abierto Samu y cabeceó más atrás del punto de penalti Fer Beltrán. Manu Táboas voló hasta la escuadra para evitar el 0-1 con una sensación parada.



El Arosa presionó el saque de puerta del Compostela para no dejarle iniciar en corto. El campo, muy blando y resbaladizo, y sobre todo el ritmo y la intensidad con la que jugó el Arosa, empezó a pasar factura al Compostela. El delantero Primo tuvo que dejar el terreno de juego lesionado antes de la media hora. En su sitio entró Pablo Durán. El Arosa dominó el centro del campo, donde encontró superioridad ocupando esos espacios interiores Alberto Martín, Mon, Diego Diz y también Beda, viniendo a recibir de espaldas. El Arosa atrajo por el centro y llegó por fuera, sobre todo por banda izquierda con Julio y Cotilla. Ambos estuvieron muy generosos en el esfuerzo.



Así empezó la segunda parte. Con el Arosa sin especular. Yéndose hacia campo contrario ante un Compostela desdibujado, superado y que empezaba a partirse. La reanudación empezó otra vez con los locales profundizando por el costado izquierdo, con Julio y Cotilla. Un buen centro del lateral no logró rematarlo encimado por un defensa Luismi.



El técnico visitante Rodri Veiga movió el banquillo para intentar hacer reaccionar a su equipo, que estaba dando una imagen gris pese al considerable respaldo que ayer tenía en la grada con aficionados llegados desde Santiago.



Salado entró por el lesionado Jimmy, mientras que Jordan y Rafa Mella entraron por Escudero y Fer Beltrán a los diez minutos de la segunda parte. Veiga consiguió su propósito porque el Compostela mejoró tras los cambios. Al menos niveló el juego y el Arosa ya no llegaba en oleadas, aunque siguió teniendo las mejores ocasiones. En el 62 en un centro de Diz que no llega Mon de cabeza en boca de gol tras una contra que llevó Julio por la izquierda, ganándole la acción a Álvaro Casas.



El primer cambio del Arosa llegó en el minuto 69, con la entrada de Luis Nuño, que se ubicó en banda derecha para dar más profundidad y llegada que Diz. El Compostela, con Parapar en la izquierda y Rafa Mella y Jordan actuando más por la derecha, empezó a dar más sensación de peligro. De hecho tuvo una opción antes del 0-1. En una cabalgada de Parapar por la izquierda, con gran centro por abajo al área pequeña que salvó Ross providencial, cuando Pablo Durán estaba completamente solo para marcar a puerta vacía.



Con las espadas en todo lo alto y los dos equipos queriendo ya claramente ganar llegó la polémica. En el 73 en un balón largo por la izquierda en el que Julio llegó a la par del meta Pato Guillén. El uruguayo, claramente fuera del área, le sacó el balón con la mano lanzándose al suelo. El árbitro castellano leonés Alvárez Rodríguez, muy cerca de la acción, dejó seguir. Pese a las protestas airadas del banquillo y de los aficionados de la grada de tribuna, que vieron perfectamente la infracción. El Compostela montó la contra por la derecha y encontró el gol. Estuvo demasiado blando el Arosa en defensa ante Rafa Mella, que acabó llevándose el balón por línea de fondo y cediendo atrás para que Jordan marcase un certeto disparo cruzado abajo.



Solo dos minutos después A Lomba enfureció cuando el árbitro anuló un gol de Luismi de cabeza por una supuesta falta de Javi Fontán, que le gana limpiamente la acción a un oponente de menos estatura. Fontán vio la amarilla por protestar. Para entonces el Arosa ya estaba desatado y el Compostela solo se limitaba a defender, metido muy atrás.



La persistencia local encontró premio en forma de penalti. Álvaro Casas derribó a Pedro Beda, que le ganó el espacio y la acción claramente en el área, hasta recibir el placaje por detrás del capitán visitante, colgado en su pierna derecha. El propio Pedro Beda lanzó la pena máxima penalti y Pato Guillén le adivinó su intención y detuvo estirándose a su derecha. Ni ese golpe anímico pareció detener al Arosa, que siguió empujando hasta el final. Ya en el tiempo de aumento tuvo otra en un disparo de Fajardo desde la frontal que se fue rozando el larguero.



Al final perdió el recién ascendido, otra vez con decisiones arbitrales polémicas, como la semana pasada en Pasarón. El Arosa sigue fuera de puestos de descenso, pero le aguarda una temporada de mucho sufrimiento con arbitrajes como los dos últimos.













AROSA SC 0 - 1 SD COMPOSTELA Arosa SC: Manu Táboas, Javi Fontán, Piay, Ross (Pedro García, min. 84), Cotilla, Alberto Martín, Mon (Jorge Fajardo, min. 84), Diego Diz (Luis Nuño, min. 69), Julio Rey, Lusimi y Pedro Beda.



SD Compostela: Pato, Roque, Álvaro Casas, Matías, Jimmy (Salado, min. 54), Samu, Pablo Antas, Fer Beltrán (Jordan, min. 55), Parapar (Baleato, min. 83), Escudero (Rafa Mella, min. 55) y Primo (Pablo Durán, min. 28).



gol: 0-1 Rafa Mella (min. 75).



árbitro: Alvárez Rodríguez (Castilla Léon). Amarilla a Mon, Javi Fontán por los locales y a Roque por los visitantes.