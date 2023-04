El Arosa comenzará el play-off el lunes en O Couto

El partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso que enfrentará a la UD Ourense y al Arosa será el próximo lunes, día 1 de mayo, a las 18 horas en O Couto. La directiva ourensanista propuso este día festivo porque el sábado juega el Ourense CF en un partido de Segunda RFEF en el campo y al haber un puente por el festivo "facilitamos que mucha gente pueda estar el lunes de vuelta en Ourense para ir al partido", dice el presidente Fernando Currás. "Entendemos que vendrá más gente ya que no hay fútbol en la provincia el lunes".

Currás es consciente de que un UD Ourense vs Arosa es un partido "de otra categoría por las dos aficiones", y espera un gran ambiente tanto en O Couto como en A Lomba. "En nuestros planes no estaba meternos en play-off, pero estamos ahí y el equipo llega bien".

La otra semifinal enfrentará a Racing Vilalbés y Rápido de Bouzas, también a ida y vuelta en las dos próximas semanas. Los ganadores jugarán la eliminatoria final cuyo vencedor se medirá en una tercera y última ronda contra el ganador de cualquiera de los otros grupos de Tercera RFEF de España. Al Arosa, por tanto, le separan seis partidos del ascenso.