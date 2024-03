El Arosa defiende la tercera plaza en el campo de un Estradense al alza

El Arosa SC visita hoy a las 18 horas al Estradense en un partido en el que defiende su tercera plaza. Luisito Míguez, que tiene la baja por sanción de Iñaki Martínez, reconoce que “después de los dos mejores de la categoría que son el Bergantiños y el Gran Peña, y hay que aceptarlo, tratamos de ser los mejores de todo el pelotón”.

El técnico explica que su equipo “llega bien, estamos disgustados por no haber ganado la semana pasada, que pudimos ganar fácil” y dice que para mantenerse en la tercera plaza “tenemos que ganar en A Estrada” un partido “muy difícil” ante un rival “de muchísima entidad, confeccionado para estar peleando con los mejores y estoy convencido de que va a llegar ahí”. Luisito ensalza al Estradense, “nos vamos a enfrentar a un equipo muy bIen entrenado y con muy buenos futbolistas”.



Por su parte, el técnico local David Páez tiene las “importantes” bajas de los defensas Pablo Carabán y Dani Prada. Tras sumar 10 de los últimos 15 puntos, el Estradense se ha distanciado de la zona de descenso, aunque no lo suficiente todavía. “Nuestro objetivo después de tantas semanas en los puestos delicados de la clasificación es separarnos de los puestos de abajo. Tenemos los pies en el suelo y les damos valor al haber salido de ahí”, explica Páez. “Al principio de temporada los resultados no eran los deseados. Ahora estamos en un buen momento, pero este equipo aún tiene margen de mejora. Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Somos los mismos y no hemos fichado. Sí es cierto que cuando hay tantos cambios en una plantilla, al principio se necesita tiempo para adaptarse”.



El técnico del equipo rojillo prefiere centrarse en el presente y olvidar la mala dinámica de los primeros meses de liga, ya superada. Sobre el partido contra el Arosa, David Páez comenta que “es un rival con una plantilla muy competitiva y además ha sido el que mejor se ha reforzado en el mercado de invierno con jugadores de Segunda RFEF. Es un rival muy complicado que encaja muy poco. Nosotros lo respetamos al máximo pero no le tenemos miedo a ningún rival”.



El entrenador del Estradense prevé un partido “en el que el Arosa va a intentar meter muchos centros laterales al área porque tiene cuatro delanteros determinantes”. Y considera que “el equipo que esté mejor en los duelos individuales va a tener mucho ganado y la presión tras pérdida va a ser fundamental”. No se espera lluvia a la hora del partido.