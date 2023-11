El Arosa endereza al rumbo al enmendar su sequía goleadora

El Arosa ha marcado cinco goles en las dos últimas jornadas de liga, una cifra que supera los anotados en las primeras siete (4), por lo que está enmendando la sequía realizadora que le penalizó en el arranque liguero.



Las dos victorias seguidas apuntan a un cambio de dinámica del equipo, en este caso positiva. El Arosa contabiliza cinco jornadas sin perder en las que ha sumado 11 puntos de 15 posibles. Solo el líder Somozas y el Alondras mejoran el bagaje en ese tramo de partidos.



Además, el conjunto de Luisito Míguez echó el candado a su portería por cuarta jornada consecutiva, por lo que con 4 goles encajados en 9 jornadas ya es el segundo mejor equipo de la categoría en esta faceta.



Ha recortado distancia con el liderato, que ahora ocupa el Somozas con 6 puntos más que los arlequinados, y ahora le esperan dos partidos seguidos en A Lomba ante el Paiosaco y Bergantiños, que le pueden servir para instalarse en el vagón de cabeza de la clasificación.



En Sarria hubo dos jugadores destacados en los arlequinados en ataque. Fueron Antón Concheiro, que marcó dos goles, y Martín Diz. El vilagarciano sufrió una lesión muscular en pretemporada que condicionó su participación en el equipo en el inicio de liga. En las tres últimas empieza a gozar de más minutos, de la continuidad y la confianza que le hace falta y eso se traduce en réditos tanto en lo individual como en lo colectivo.



Martín Diz marcó y asistió en el triunfo ante el Betanzos y el domingo participó en la acción del penalti que supuso el 0-1 y marcó el 0-2. El Arosa tiene en el ex del Pontevedra a un jugador diferencial en la categoría y lo está demostrando. En Sarria el equipo de Luisito no necesitó tener el balón para sumar tres puntos. Se llevó el partido como los equipos grandes, los que dominan las áreas.

Pendientes del Juez

Mientras el Arosa empieza a encauzar su marcha deportiva con las dos últimas victorias, la actualidad del club está pendiente del fallo que pueda emitir a lo largo de la semana el Juez Disciplinario de competiciones no profesionales de la RFEF, sobre la denuncia de posible alineación indebida del Granada en el partido de Copa del Rey.



En el club nazarí ya empiezan a ponerse en el escenario más probable, en el que pueden ser eliminados de la competición por alinear al portero del filial Adri López, que no es sub 23. El director general del Granada, Alfredo García Amado, declaró el domingo en los micrófonos de DAZN que “analizaremos lo que ha ocurrido con el objetivo de que, en el caso de que no nos den la razón, pues que no vuelva a suceder. Somos un equipo y aquí acertamos todos y nos equivocamos todos”, por lo que lo de depurar responsabilidades “quedará dentro de casa”.