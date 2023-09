El Arosa se estrena con derrota en Cantabria

El Arosa se estrenó con derrota en División de Honor al perder esta mañana en Camargo ante el Revilla cántabro por 1-0. En un campo de reducidas dimensiones, sobre todo a lo ancho, el equipo de David López "Perú" no estuvo cómodo y no fue capaz de adaptarse a la propuesta de un rival con oficio. Aunque la primera ocasión fue visitante por medio de Noel, acertaron los cántabros en un balón largo que superó a la defensa del Arosa y aprovechó Solorzano para hacer el 1-0. Por delante en el marcador el recién ascendido tuvo el control del juego, cortando el ritmo ante un Arosa con dificultades para asociarse, ganar duelos indivuales y generar ocasiones.

La propia inercia del marcador hizo que el Arosa jugase mucho más en campo contrario en la segunda parte ante un Revilla replegado que defendió con un 4-5-1 cerca de su área. Salvo un pase atrás al que no llegó Joel y un disparo de Memet que se fue por encima del larguero, el equipo de Vilagarcía no tuvo demasiadas oportunidades. "No estuvimos bien, no fuimos capaces de adaptarnos a lo que ellos propusieron", explica Perú.

Ficha técnica

Revilla: Ángel, Marcos, Gandarillas, Javi, Sarabia (Íker, min. 82), Jaime (Imanol, min. 82), Solorzano (Varela, min. 65), Montes, Baron (Saúl, min. 82), José y Dani (Daniel Fernández, min. 55).

Arosa: Juanma, Fabio (Raúl, min. 60), Paulo, Dani Nieto, Iván Varela, Sergio Prieto (Samu Dopazo, min. 77), André, Joel Duarte (Mateo García, min. 60), Arón (Tymo, min. 60), Noel Chaves y Memet (Sindo, min. 77).

Gol: 1-0 Solorzano (min. 11).

Árbitro: Vega Portilla, asistido por Jiménez Alario y Díez Ayestarán. Amarilla a Montes, Sarabia, José e Íker por los locales, y a Sergio Prieto, Mateo García e Iván Varela por el Arosa.

Incidencias: Jornada 1 de División de Honor. Campo El Crucero

El resto de resultados en la primera jornada fueron:

RC Celta 2-1 Racing de Santander

Compostela 1-0 Coruxo

Veriña 1-2 RC Deportivo

Real Oviedo 3-1 Covadonga

Choco 1-0 Bansander

Lugo 0-1 Atlético Perines