El Arosa golea y avanza

El Arosa sigue en pie. El equipo vilaagarciano goleó a la UD Ourense por 3-0 con un doblete de Iñaki y otro tanto de Sylla y avanza a la segunda ronda del play-off, donde se verá las caras con el Racing Vilalbés. El Arosa volvió a mostrar su fortaleza en A Lomba, en medio de un ambientazo al que contribuyeron dos aficiones de otra categoría. Fueron cerca de tres mil las personas que se juntaron en el estadio, animando desde el calentamiento y hasta el final. El Arosa encarriló la victoria en la primera parte con un primer gol de Iñaki en una volea en un córner y un segundo de Sylla de penalti. Los visitantes fueron fieles a su modelo de juego, pero con escasa pegada. Además, cuando tuvieron opciones se encontraron con un Táboas en modo muro. A falta de un cuarto de hora para el final Iñaki hizo el tercero en una contra. Fue el final fiesta en A Lomba. El sueño de retornar a segunda RFEF por parte del Arosa continúa.

Julio pelea con Varo en una acción del partido / Mónica Ferreirós



El Arosa, que de inició pareció salir en con 4-4-2 en rombo en la medular, amoldó muy pronto el dibujo al 3-5-2 que volvió a presentar el técnico visitante Jorge De Dios, que repitió once respecto a la ida. Luisito introdujo un único cambio, dando entrada a Iñaki por Abel Suárez.

El Arosa trató de salir a mandar, pero se topó con una UD Ourense muy intensa. El partido se jugó en cada metro porque la presión de ambos equipos fue asfixiante, alentados por dos aficiones entregadas a la causa. Con el paso de los minutos los visitantes fueron encontrando situaciones para zafarse, pero sus llegadas por fuera las terminaron con centros muy pasados sin rematador.

Mediada la primera parte Sylla, que trajo en jaque a toda la defensa visitante, robó un balón en medio campo, fue sorteando contrarios y armó un potente disparo que no pudo atrapar Ramón. Borja llegó al rechace y envió el balón muy desviado por encima del larguero. El árbitro señaló un córner muy protestado por los visitantes. De ese saque de esquina nació el 1-0. El balón fue al segundo palo, donde cabeceó Borja al área pequeña, rechazó la defensa hacia la frontal donde Iñaki armó una volea inapelable. Un golazo del mexicano, que volvió a reivindicar su sitio en el once.

La pareja de ataque formada por Sylla e Iñaki fue una pesadilla para la defensa ourensanista / M. F.



Solo dos minutos después el Arosa asestó otro golpe a su rival. Julio cortó un pase de Villa y envió sobre Borja, que se fue hacia la zona izquierda del área, donde recortó a Villa y cayó al suelo. El árbitro decretó penalti tras la barrida del defensa central, que cometió dos errores en la misma acción, muy protestada por los visitantes. Tanto, que el técnico Jorge De Dios fue expulsado. Sylla marcó desde los once metros con un fuerte disparo a la derecha de Ramón.

Superada la media hora de juego el Arosa tenía la eliminatoria totalmemte decantada, pero la UD Ourense no se rindió y fiel a su modelo de juego pasó a dominar con balón hasta el descanso. Los ourensanistas tuvieron dos ocasiones y ambas se toparon con un espectacular Manu Táboas. Primero al rechazar un disparo desde la frontal de Rojo. A continuación, en el córner, voló en otra “palomita” para desviar un disparo de Manu Núñez.

La afición del Arosa lleva toda la temporada sin ver perder a su equipo en A Lomba / M.F..



El Arosa se fue al descanso con una ventaja importante, pero con la sensación de que la UD Ourense y su afición no iban a bajar los brazos. La UD Ourense introdujo un cambio ofensivo, dando entrada a Raúl Melo por el central Villa. Pero a los visitantes empezó a pasarles factura el esfuerzo del primer tiempo y fue el Arosa el que se sintió más cómodo con balón y sobre todo más incisivo en ataque de inicio. Salvo un centro de Melo desde línea de fondo abajo sin rematador, a los visitantes les costó acercarse al área en el primer cuarto de jora de la reanudación. En el 63 la tuvo la UD Ourense, en una entrada de Varo desde segunda línea, pero de nuevo salvó el muro Táboas, que con su intervención volvió a evitar el tanto de la UD Ourense, que se quedó a cero en la eliminatoria.

La afición visitante se desplazó a Vilagarcía en gran número y estuvo al lado de su equipo pese a la eliminación / M. Ferreirós



Con la entrada de Sandá el Arosa mejoró en ataque. Julio se situó en la mediapunta e Iñaki arriba junto a Sylla. En la primera transición ya avisaron los locales. En la segunda hicieron el 3-0. Los protagonistas fueron Julio e Iñaki. El mexicano recibió el pase atrás del capitán, se perfiló para su pierna izquierda y marcó de disparo cruzado. Otra demostración de su capacidad rematadora, siempre entre palos. Lleva 8 goles esta temporada.

La eliminatoria quedó resuelta a falta de un cuarto de hora. Luisito dio entrada a los juveniles Hugo Losada, ovacionado, y Fer. La UD Ourense buscó su gol hasta el final, pero Osián falló con todo a favor. A Lomba fue una fiesta del fútbol gallego. El Arosa ya piensa en el duelo del sábado en Vilalba.

Los jugadores del Arosa celebran la victoria con su afición al final del partido / M. Ferreirós

Ficha técnica:

Arosa SC: Manu Táboas, Santi, Pacheco, Martín, Cotilla, Brais Vidal (Abel Suárez, min. 75), Brais Pedreira, Julio Rey (Fajardo, min. 81), Iñaki (Fer, min. 80), Borja (Sandá, min. 68) y Sylla (Hugo Losada, min. 80).

UD Ourense: Ramón, Labrada (Joni, min. 68), Villa (Raúl Melo, min. 46), Pablo Corzo, Varo, Viti (Gabi, min. 80), Manu Núñez, Champi (Osián, min. 84), Álex Vázquez, Antón Guisande y Rojo (Albertito, min. 80).

Goles: 1-0 Iñaki (min. 28); 2-0 Sylla, de penalti (min. 33); 3-0 Iñaki (min. 74).

Árbitro: Miguéns Santiago (Santiago). Expulsó al técnico visitante Jorge De Dios (min. 33). Amarilla a Borja, Pacheco, Pedreira por los locales y a los visitantes Labrada, Manu Núñez, Ramón, Joni y Álex Vázquez.

Incidendias: Play-off de ascenso. A Lomba. Cerca de tres mil personas.